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Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu "En Çok Satan Kitaplar"ın başında

Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu "En Çok Satan Kitaplar"ın başında

Işık Kitabevi, 7 Temmuz – 14 Temmuz Haftasının “Çok Satan Kitapları”nı paylaştı

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Işık Kitabevi, 7 Temmuz – 14 Temmuz Haftasının “Çok Satan Kitapları”nı paylaştı

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan Esendağlı - Limasol Bankası Kültür Yayınları
  • Gök Çatının Altındakiler - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
  • Vefa Borcum Köklerim ve Ben - Erenköye Dair Herşey - Nevzat Sürmelioğlu  - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları        
  • Kar Uykusu - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
  • Kayıp Tanrılar Ülkesi  - Ahmet Ümit - Yapı Kredi Yayınları
  • Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
  • Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları
  • Yaşamak Sakinlik İster - Özgür Bacaksız - Destek Yayınları
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