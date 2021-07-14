Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu "En Çok Satan Kitaplar"ın başında
Işık Kitabevi, 7 Temmuz – 14 Temmuz Haftasının “Çok Satan Kitapları”nı paylaştı
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Işık Kitabevi, 7 Temmuz – 14 Temmuz Haftasının “Çok Satan Kitapları”nı paylaştı
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan Esendağlı - Limasol Bankası Kültür Yayınları
- Gök Çatının Altındakiler - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
- Vefa Borcum Köklerim ve Ben - Erenköye Dair Herşey - Nevzat Sürmelioğlu - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
- Kar Uykusu - Neşe Yaşın - Ayrıntı Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
- Kayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet Ümit - Yapı Kredi Yayınları
- Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
- Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları
- Yaşamak Sakinlik İster - Özgür Bacaksız - Destek Yayınları
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Etiketler : ışık kitabevi