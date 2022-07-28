Hücredeki arkadaşlarına ‘haplı adana dürüm’ vermeye çalıştılar

Lefkoşa’da meydana gelen “İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan zanlılar A.H. ve O.A.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, 27 Temmuz tarihinde, saat 14.00 raddelerinde zanlıların, “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı hücrede tutuklu bulunan arkadaşları A.A.A ve Z.M.J.A.Q’ye vermek niyetiyle aldıkları adana kebabın içerisine gizlice 4 adet kırmızı beyaz kapsül ve 4 adet de sarı renkte hap yerleştirdiklerini anlattı.

Polis, içerisinde söz konusu hapları barındıran kebapların hücre görevlisine verdiklerini ve görevlinin hapları tespit ettiğini belirterek zanlıların tutuklandığını aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.