Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş yıldönümü geçit töreninde “Kıbrıs Cumhuriyeti tek çözümdür" yazılı pankart açtı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yeşil Parti’den aday olan Kıbrıslı Türk Oz Karahan, bu sabah Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık günü için düzenlenen askerî geçit töreninde pankart açtığı ve polise mukavemet ettiği için tutuklandı.

Cyprus Mail’den Tom Cleaver’ın haberine göre, yarın mahkemeye çıkarılacağı öğrenilen Oz Karahan, teminatla serbest bırakıldı. Cyprus Mail, Oz Karahan’ın polise direndiği ve küfrettiği gerekçesi ile tutuklandığını yazdı.

YENİDÜZEN’in Kıbrıs Rum basınından derlediği bilgilere göre, geçit töreninde Yeşil Parti aktivisti, eski gazeteci Giorgos Tattis ile birlikte “Kıbrıs Cumhuriyeti tek çözümdür" yazılı pankart açan Oz Karahan, önce polis tarafından uyarıldı. Polis, tören sırasında siyasi içerikli pankart açmanın yasak olduğunu Karahan ve Tattis’e belirtti. Ancak söz konusu iki kişi, pankartı indirmeyi reddetti, polise mukavemet etti ve neticesinde tutuklandı.

Cyprus Mail’in haberine göre, polis konuyla ilgili yaptığı resmî açıklamada, söz konusu iki kişiden birinin polis memurlarına saldırdığını da ifade etti. Habere göre, polis, iki kişinin kamusal alanda huzuru bozmak, göz altına alınırken polise mukavemet suçlarından tutuklandığını duyurdu.