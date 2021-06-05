Hristodulidis Lute’la temasta

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la temaslarının sürdüğünü belirtti.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorununda Durum Hala Bulanık – Lute’un Adaya Ne Zaman Geleceği Henüz Belli Değil” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununda ortamın belirsiz kalmaya devam ettiğini, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un adaya geliş tarihinin de henüz kesin olarak bilinmediği yazdı.

Lute’un Atina ve Ankara temaslarının ardından New York’a döndüğünü hatırlatan gazete, Lute’un İngiltere’yle de Kıbrıs sorununu görüştüğü yönünde bilgiler bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis önceki gün Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasında, güneydeki hükümet olarak son 24 saat içerisinde Lute’la, Kıbrıs’a geliş tarihinin kesinleşmesi adına sürekli temasta olduklarını ifade etti.

Lute’un yeni tur temaslarında Kıbrıs sorununun özüne, yani altı ana başlığa da değineceği iddiasında bulunan Hristodulidis, yeni bir beşli konferansın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını arzulamalarına karşın zeminin hazırlığının iyi yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, ikinci bir konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasının yaşanabilecek en kötü şey olacağını belirterek, Türk tarafının söylemlerinin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını zorlaştırdığını da öne sürdü.

“Kıbrıs’taki iki liderin BM Genel Sekreteriyle görüşme gerçekleştirmesinin büyük önem taşıdığını” ifade eden Hristodulidis, örnek olarak ise, 2017 ve 2019 yıllarında liderlerin Genel Sekreterle görüşmelerinin akabinde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri gösterdi.

Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değişmesinin söz konusu olamayacağı iddiasını bir kez daha yineleyen Hristoduldis, uluslararası toplumun ve güçlü ülkelerin açıklamalarının güneyin bu tezini güçlendirir nitelikte olduğunu iddia etti.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi konusunda diplomatik istişarelerin sürdüğünü de belirten Hristodulidis, bu görüşmenin yakın tarihte gerçekleşmesini umduklarını da sözlerine ekledi.