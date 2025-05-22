Hristodulidis-Holguin görüşmesi Cumartesi günü
Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in cumartesi günü saat 10.30’da görüşecekleri bildirildi.
Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in cumartesi günü saat 10.30’da görüşecekleri bildirildi.
Haravgi gazetesi, “Holguin Cumartesi Başkanla Pazartesi Tatar’la Görüşecek” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in cumartesi günü adaya geleceğini ve aynı gün 10.30’da Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’le görüşeceğini yazdı.
Holguin’in pazartesi günü ise Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la görüşeceğini vurgulayan gazete, 31 Mayıs Cumartesi günü adadan ayrılacağını belirtti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak, Holguin’in liderlerle görüşmeleri sonrasında basın açıklaması yaparak temasları hakkında bilgi vermesinin beklendiğini de aktardı.