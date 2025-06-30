Hristodulidis, Erdoğan'ı Kıbrıs'a davet edecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, 2026 yılının Nisan ayında Kıbrıs'ın güneyinde yapılması planlanan Avrupa Birliği'nin bölgesel zirvesine TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet edeceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hristodulidis, konsey toplantısının, Kıbrıs'ın gelecek yılın ilk yarısında AB dönem başkanlığını üstlenmesi kapsamında 23 Nisan 2026'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Hristodulidis, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nı davet edeceğiz, tıpkı tüm liderleri davet edeceğimiz gibi" dedi.

Hristodulidis, açıklamasının devamında, "Bölgedeki AB üye devleti olarak, bu sorumluluğu başkanlığımız aracılığıyla üstleniyoruz ve planlarımız arasında bölgedeki liderlerin katılımıyla gayrı resmi bir Konsey düzenlemek var. Bana Erdoğan soruldu. Elbette Kıbrıs Cumhuriyeti adına bir sorun olmadığını söyledim. Coğrafyayı değiştiremezsiniz. Türkiye her zaman komşu bir devlet olacak. Türkiye'nin AB'ye yakın olmasını istiyoruz ve yükümlülüklerini yerine getirmek tamamen Türkiye'nin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis ayrıca, Doğu Akdeniz'in bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu ve AB'nin Orta Doğu'da daha aktif bir rol oynamadan jeostratejik bir rol üstlenemeyeceğini söyledi.