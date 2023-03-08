Hristodulidis, Atina'ya ziyaret gerçekleştiriyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler yetkilisi ile yapacağı görüşme öncesinde 13 ve 14 Mart tarihlerinde Atina'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Ziyaretin amacının, Brüksel'deki Avrupa Konseyi ve Kıbrıs sorunundaki çabalar çerçevesinde Lefkoşa ve Atina'nın eylemlerini koordine etmek olduğu belirtildi. Hükümet Sözcüsü kurumumuza yaptığı açıklamada, Hristodoulidis'in Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da aralarında bulunduğu çeşitli devlet başkanlarıyla görüşeceğini söyledi.