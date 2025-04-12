Hristodulidis: AİHM'nin kararına tamamen saygı gösterilecek

Eda Hançer Akkor’un Kıbrıs Cumhuriyeti’ne açtığı vatandaşlık davasının reddedilmesi üzerine Hançer’in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurma kararı ile ilgili görüşü sorulan Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, AİHM'nin bu konudaki kararına "tamamen saygı gösterileceğini" ifade etti.

Hristodulidis, “O halde sonucu bekleyelim, bu özel konuyu hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Başörtüsü krizi” ile ilgili de değerlendirmede bulunan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmadıklarını vurguladı. “Gelişmeleri görüyorum, Kıbrıs Türk toplumundaki gelişmeleri takip ediyorum. İlk olarak belirtmek istediğim ve özellikle dikkatli olmamız gereken şey, Kıbrıs Türk toplumunun genel bir şüphesi vardı, Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine karışmamamızdır” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis ayrıca, “Bu noktadan sonra Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları olarak destek olmak elbette bizim görevimizdir” dedi.