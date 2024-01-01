Hristodulidis: “2024 yılı barışın ve yeniden birleşmenin dönüm noktası olsun”

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2024 yılının barış ve yeniden birleşmenin dönüm noktası olması dileğinde bulundu.

“Riknews” haber sitesinde yer alan habere göre, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında Kıbrıs sorunu, ekonomi ve göç konusuna atıfta bulunan Hristodulidis “2024 yılının, işgal birliklerinin ve yabancı garantilerin olmadığı bir Avrupa devletinin yeniden birleşmesi ve barışı açısından tarihi bir dönüm noktası olması” dileğinde bulundu.

Hristodulidis mesajında, insan merkezli politikaların uygulanmasıyla Kıbrıs’ın güneyinin birkaç kişi için değil, çoğunluk için daha modern ve müreffeh kılmak için aralıksız çalışacağını da vurguladı.

Hristodulidis; Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Gazze’ye yönelik denizden insani koridor meydana getirilmesi konusundaki inisiyatifine ve iç yönetim sorunlarına da değindiği mesajında, güney hükümetinin hanelere ve işletmelere verdiği destek ile vatandaşların yaşam kalitesinde kaydedilen iyileşmeye de atıfta bulundu.