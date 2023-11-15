Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın cezası bir yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında dolmuştu. Samast cezaevi yönetimince deneme aşamasında tutuluyordu.

DHA’nın haberinde kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast için koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliye kararı verildi.

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi Cezaevi’nden saat 19:50’de tahliye edildi. Samast’ı cezaevi çıkışında ailesi karşıladı.

Ne olmuştu?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülmeden önce günlerce hedef gösterilmişti. Dink, 19 Ocak 2007’de Ogün Samast tarafından gazetesinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

Samast, cinayeti işlediği tarihte 17 yaşındaydı. İlk sorgusunda cinayeti kabul ettiğini ancak pişman olmadığını belirten Samast, suikastı Yasin Hayal’in talimatı üzerine işlediğini de söylemişti.

Samast’ın ifadelerinin ardından Hayal de gözaltına alınmıştı. Hayal de ifadesinde cinayeti Erhan Tuncel ile birlikte planladığını itiraf etmişti. Yakalanan Tuncel’in bir dönem Trabzon Emniyet Müdürlüğü için muhbirlik yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Samast’ın Samsun’da yakalandıktan sonra karakolda bazı polis memurlarıyla birlikte Türkiye bayrağı önünde çekilmiş görüntüleri hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 24’te yayımlanmıştı.

Görüntülerde de polislerin Samast’ı suikast nedeniyle övdükleri görülmüş ve bu da cinayette kamu görevlilerinin rolünün olduğu iddiasını kuvvetlendirmişti.

Tetikçi Ogün Samast suç işlediği sırada 17 yaşında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı. Samast, Temmuz 2011’de çıkan kararda, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 22 yıl 10 hapis cezası aldı.

Tahliyesi tehdit gerekçesiyle uzamıştı

İnfaz yasasına göre Samast bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı. Samast, 6 Ağustos 2020’de son 1,5 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirmek üzere serbest bırakılacaktı.

Ancak Samast, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu dönemde gardiyanları tehdit suçlamasıyla yargılandığı davada 29 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza nedeniyle Samast cezaevinden çıkamamıştı.