HP: Ülkeyi, her alanda ve her sektörde karanlığa sürüklediniz!

Halkın Partisi (HP) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin başlattığı 'siyah bayrak' dalgasına destek paylaşımı yaptı, "gayrimeşru hükümete karşı hekimlerimizin yanındayız" dedi.

Halkın Partisi'nden yapılan açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti'ne tepki gösterdi, "Yarattığınız bu karanlığın sonu geliyor!" ifadelerini kullandı.

İşte açıklama:

"Halkın Partisi olarak, kurulduğu günden itibaren yasaları, bilimi, liyakatı hiçe sayan bu gayrimeşru hükümete karşı hekimlerimizin yanındayız.

Bu ülkenin geleceği ve sağlığı kimsenin elindeki oyuncak değildir!

Üç yıldan fazladır verdiğimiz mücadeleye ek olarak, doktorlarımızın bu haklı tepkisinin yerinde olduğunu düşünüyor ve başlatmış oldukları siyah bayraklı eyleme desteğimizi belirtiyoruz.

Özelde sağlığı genelde de ülkeyi, her alanda ve her sektörde karanlığa sürüklediniz !

Yarattığınız bu karanlığın sonu geliyor!"