HP, "ihalesiz kiralamaları" ombudsmana taşıdı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kamu ihale yasasına göre ihaleye çıkarak kiralama yoluna gidilmesi gereken konularda yasaya aykırı ihalesiz işler yaptığına ilişkin bugün Ombudsman'a resmi başvuru yaptıklarını ve şikayette bulunduklarını açıkladı.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, devlet tarafından yapılacak kiralamaların Kamu İhale Yasası kapsamına girmesi ve Başsavcılığın bu konuda net hukuki görüşü olmasına rağmen Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bu konuda hukuksuzluk yaptığını ileri sürdü.

Açıklamada, 2016 Kamu İhale Yasası’na göre yeni yapılacak kira sözleşmelerinde veya süresi biten kira sözleşmelerinin uzatılmasında yeniden ihaleye çıkılması ve başvurmak isteyen başka kişilere de fırsat eşitliği bağlamında fırsat verilmesi gerekirken, bu işlerin ihalesiz bir biçimde gerçekleştirilmesinin hukukun ayaklar altına alınması anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Özersay açıklamasında, Halkın Partisi olarak hukukun üstünlüğünü önemsediklerini ve buna benzer hukuksuzluklara geçit vermemek için her yola başvuracaklarını kaydetti.