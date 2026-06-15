"Hodri meydan çekmeyi bile beceremediler"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin genel seçimlerin yerel seçimlerle birlikte yapılması yönündeki önerisine tepki göstererek, bunun "hodri meydan" olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, normal takvime göre genel seçimlerin en geç gelecek yılın ocak ayında yapılması gerektiğini belirterek, "5 ay 21 gün sonrası için iki seçimi birlikte yapalım diyerek 'hodri meydan' demek, hodri meydan kelimelerine hakarettir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin erken seçim konusundaki tutumunu yineleyen Barçın, "Hodri meydan diyorsanız, CTP'nin dediği gibi buyrun 60 gün sonra hemen genel seçimi yapalım" dedi.

Barçın açıklamasında, erken seçimin yapılması halinde halkın "bir an önce sizden kurtulmanın sevincini erkenden yaşayacağını" da savunarak hükümete tepki gösterdi.