“Hizmet yetersiz, altyapı çöktü”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Mağusalı yurttaşlar mutsuz… Gazimağusa Belediyesi’nin hizmet kalitesinin çok gerilediğini söyleyen Mağusa sakinleri, kentin terk edilmişlik görüntüsü içinde olduğunu söyledi. Yerel Yönetim seçimlerine kısa süre kala Gazimağusa Belediyesi’ni Mağusalılara sorduk. Hem hizmetlerin “yetersiz” oluşuna, hem de bölgedeki altyapı sorununa dikkat çeken Mağusalı “laf” değil “çözüm” istedi.

Özellikle Mağusa’daki altyapı sorununa dikkat çeken vatandaşlar, belediyede “hantal bir yapı” olduğunu anlattı.

Yıllardır yeterli hizmet alamadıklarının altını çizen vatandaşlar, seçimlerin ardından Mağusa’nın sorunlarına el atabilecek bir adayın kazanmasını temenni ediyor.

Yağmur sonrası iş yerlerini su basan esnaf, “Yağmur yağıyor, altyapı yetersizliği nedeniyle sokaklarda su baskınları yaşanıyor. Dükkanlarımızı su basıyor. Bu sorun yıllardır çözülmedi” şeklinde konuştu.

Vatandaş ne dedi?

Almira Zayim: “Gazimağusa Belediyesi vatandaşlarına hizmet vermiyor”

“Mağusa’da yeterli hizmet almıyoruz. Nedeni, belediyemizde 300 kişilik personel yerine 600 kişinin çalışıyor olmasıdır. Partizan istihdam yapılmıştır. Bu yüzden mali yapısı çökmüş bir belediyedir. Bunu hepimiz de biliyoruz. Çöpümüz 10 günde bir alınıyor, evimizin önünü bile biz süpürüyoruz ama bizden temizlik parası alınıyor. Mağusa Belediyesi yeterli hizmeti vatandaşlarına vermiyor. Seçimlerde mevcut belediye başkanı seçilirse ben gelecekte de yeterli hizmet alacağımızı düşünmüyorum. Çünkü yıllarca almadık.”

Fatma Güvenateş: “Torpilin varsa işin o anda yapılıyor, torpilin yoksa işin yapılmıyor”

“Bir an önce seçimin olmasını ve mevcut başkanın gitmesini istiyoruz. Hiçbir şekilde memnun değilim. Benim evimin yanında çöpler var, defalarca gittim, söyledim ancak ilgilenilmedi. Eğer torpilin varsa işin o ansa yapılıyor, torpilin yoksa işin yapılmıyor. Genel anlamda da hizmet verilmiyor. Durum zaten ortada, anlatmaya gerek yok… Bunu ancak Mağusa’da yaşayanlar bilir. Mağusa tam bir köye dönüştü.”

Ertuğrul Kaçar: “Sorunlar var ama bir türlü çözülmüyor”

“Ben Larnaka yolunda bir esnafım, yolumuz iki aydır bitmedi. Bu süre zarfında büyük sıkıntılar çektik, dükkânımız kapalı kaldı, dışarda iş yapmaya çalıştık ancak kimse bizim halimizi sormadı. Mağusa’da yeterli hizmet verildiğini düşünmüyorum. Açık söylemek gerekirse seçim sonrasında da verileceğini düşünmüyorum. Yıllardır böyle, sorunlar var ama bir türlü çözülmüyor. Bir taraf bitmeden başka tarafa geçiyorlar. İlk başladıkları yer de kazılmış duruyor. DAÜ’den Mağusa merkeze gelene kadar 1 saat harcıyorsunuz. Hantal bir yapı var.”

Ramazan Aytekin: “İşler yavaş ilerliyor, bir türlü bitmiyor. Bu manzara Mağusa’ya yakışmıyor”

“Benim gözlemlediğim hizmet noktasında çok fazla aksaklıklar yaşanmıyor, sıkıntı hantal yapıda… Başlayan projeler bir türlü bitmiyor. Ben bir esnafım ve dükkânımın bulunduğu sokak her kış şiddetli yağışlar sonunda suya teslim oluyor. Bunun sonucunda dükkânımızı su basıyor, müşteri gelmiyor.

Her kış aynı durumu yaşıyoruz. Gidip söylüyoruz ancak bir türlü düzeltilmiyor. Kimse gelip sormuyor da… Ortaya çıkan manzara Mağusa’ya hiç yakışmıyor. Çöp toplama olsun, temizlik olsun genel anlamda Mağusa Belediyesi iyi ancak işler yavaş ilerliyor en büyük sorun orada diye düşünüyorum.”

Kasım Kuş: “İşlerin iyi gitmediği bir gerçek... Verilen hizmet yetersiz”

“Mevcut şartlara bakacak olursak şu an işler hiç de iyi gitmiyor. Yolların hali ortada, trafik ayrı bir çile. Birçok şey olumsuz gidiyor. 25 Aralık’ta sandık başına gideceğiz. Benim istediğim, hangi aday kazanırsa kazansın, önce bu önemli eksiklikleri yerine getirsin. Esnafım ve her kış aynı sorunu yaşıyoruz. Yağmur yağıyor, altyapısızlıktan dolayı sokakta ciddi su birikintisi oluyor, sonra da dükkânımızı su basıyor. Belediyeyi defalarca arıyoruz. Onlar gelip, müdahale ediyor ancak

Onlar gelip müdahale edene kadar biz her zaman dükkân temizlemek zorunda kalıyoruz. Üzücü bir durum… Hizmet var mı var, ama verilen hizmet yeterli mi diye sorulacak olursa kesinlikle yeterli değil.”

Cafer Gökalp: “Mağusa’da ciddi bir altyapı sorunu olduğunu gözlemledim”

“Ben Mağusalı birisi değilim ancak Mağusa’daki Larnaka yolunda dükkânım var. Mağusa’da bir altyapı sorunu ve işlerin yavaş ilerlediğini gözlemlediğimi söyleyebilirim. Bulunduğumuz sokakta yol yapım çalışması oldu, günlerce dükkânımızı açamadık. Bunun yanında bölgede park sorunu da var. Müşterimiz geliyor aracını park edecek yer bulamıyor. Bu yüzden biz dükkânımızı başka yere taşımaya karar verdik.”

Birdal Ergül: “Bir Mağusalı olarak aksaklıklar yaşanmasından memnun değilim”

“Mağusa’da hantal bir yapı var. Tüm işler yavaş ilerliyor. Bölgemizin hizmet anlamında en büyük sıkıntısı bu diyebiliriz. Başlayan bir işin tamamlanması ayları oluyor. Bu da hayatı olumsuz etkiliyor. Bir Mağusalı olarak aksaklıkların yaşanmasından dolayı pek memnun olmadığımı söyleyebilirim.”

Mağusa’da altyapı sorunun olması kendin birçok noktasında göze çarpıyor