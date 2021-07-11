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“Hızlı antijen ve PCR merkezleri artırılacak”

“Hızlı antijen ve PCR merkezleri artırılacak”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel bakanlığın pandemi ile mücadelede tüm imkan ve kabiliyetlerini zorlayarak hizmetlerine devam ediyor dedi.

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel bakanlığın pandemi ile mücadelede tüm imkan ve kabiliyetlerini zorlayarak hizmetlerine devam ediyor dedi.

Üstel, “Yeni aşı ve hızlı antijen, pcr merkezlerinin arttırılması ve imkanların iyileştirilmesi ile halkımızın beklentilerine yanıt vereceğimizi belirtmek isterim. Tüm imkansızlıklara rağmen bu hafta içinde Pcr merkezlerimizi çoğaltmak için çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

 

Üstel şöyle devam etti:

"Son günlerde artan vaka sayılarının gerektirdiği  yeni tedbirler uyarınca istenen hızlı antijen ve pcr testlerinin yapıldığı merkezlerde görülen yığılmalara ilişkin bir takım iyileştirme ve önlemler alınmıştır.

7 hazirandan bu yana yığılmaların önüne geçilmesi için bize müracaat eden 45 laboratuvarlardan hizmet almaktayız. Daha önce de kamuoyuna duyurduğumuz gibi Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır.

Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir.

Web sitemizde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda  anlaşmalı olduğumuz özel laboratuvarlara gidilerek orada kayıt yaptırmak şartı ile hızlı antijen testleri yapılacaktır.

Aşı ve testlere artan talep karşısında bakanlığımızca personel ve teknik imkan arttırımı yapılamadığından bir takım geçici olan sıkıntıların yaşanması doğaldır.

Günlük iki, üç bin civarında aşılama,  bir kaç bin pcr testlerle seyrederken bugünlerde 15 bini aşan pcr test sayılarını uygulama ve denetleme görevi üstlenen Sağlık personeli sayısında ya da imkanlarında gerçek oranda artış olmadığının bilinmesini isterim. Hal böyleyken  halkımızın sağlığına olumlu katkı yönünde verdiğimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürecektir.

Yeni aşı ve hızlı antijen, pcr merkezlerinin arttırılması ve imkanların iyileştirilmesi ile halkımızın beklentilerine yanıt vereceğimizi belirtmek isterim. Tüm imkansızlıklara rağmen bu hafta içinde Pcr merkezlerimizi çoğaltmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

 

PCR Merkezleri

Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Gazimağusa Magem, Girne Özyalçın,  İskele Düğün Salonu , Güzelyurt Sağlık Merkezi.

7 Haziran tarihinden bu yana özel laboratuvarlarda başlatmış olduğumuz hızlı antijen test yapan laboratuvarların listesi aşağıdaki  linkte yer almaktadır. 

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, aynı zamanda  İngiltere'den adamıza gelecek olan KKTC vatandaşı kardeşlerimiz, çift aşılı olmaları kaydıyla sadece negatif test sonuçları  ile karantinasiz giriş yapabileceklerdir dedi.

İşte merkezler

Labaratuvar

Bölge

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)

GAZİMAĞUSA

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GAZİMAĞUSA

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa)

GAZİMAĞUSA

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GAZİMAĞUSA

Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam hastanesi)

GAZİMAĞUSA

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)

GAZİMAĞUSA

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GAZİMAĞUSA

Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GAZİMAĞUSA

Elite hospital tıbbi tahlil lab.

LEFKOŞA

M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar

LEFKOŞA

Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Biogram Lab.

LEFKOŞA

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.

LEFKOŞA

Eko_Lab. (Etik) Tıbbi  Tahlil Lab.

LEFKOŞA

Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Kolan Britsh Hospital (Lefkoşa)

LEFKOŞA

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)

LEFKOŞA

Nis Tıp Merkezi

LEFKOŞA

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Simya Lab

LEFKOŞA

Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )

LEFKOŞA

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Vedat Özünlü Laboratuvarı

LEFKOŞA

Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

LEFKOŞA

İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GÜZELYURT

Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GÜZELYURT

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt)

GÜZELYURT

Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı

GİRNE

Duo Lab

GİRNE

Britsh Medical Lab

GİRNE

Kolan Britsh Hospital (Girne)

GİRNE

Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GİRNE

Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GİRNE

Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

GİRNE

Yücekan Lab. (Vita Lab.)

GİRNE

Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar

GİRNE

Kyrenia Med. Lab.

GİRNE

İskele Tıp Merkezi

İSKELE

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