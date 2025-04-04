“Hız yastıkları standartlara uygun”

Gazimağusa Belediyesi Trafik Komisyonu, Gazimağusa’da “Hastane Yolu” olarak bilinen Nehir Caddesi’nde yapılan trafik düzenlemeleriyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirdi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, tartışmalara konu olan hız yastıklarının ambulans geçişlerini engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bölgede uygulanan hız kesici unsurların uluslararası standartlara uygun olduğu ve sahada yapılan denemeler sonucunda yerleştirildiği ifade edildi.

Gazimağusa genelinde kullanılan tüm hız kontrol sistemlerinin, Trafik Komisyonu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ve uluslararası standartlara uygun olarak seçildiği vurgulanan açıklamada, standart dışı kasislerin kullanımına son verildiği, bunun yerine NACTO gibi uluslararası ulaşım kuruluşlarının standartları arasında yer alan modern hız yastıkları (speed cushion) uygulamasına geçildiği belirtildi.

Teknik olarak kasis olmayan bu yapıların ambulans, itfaiye ve büyük araçların geçişini engellemediği belirtilen açıklamada, “Halk arasında kasis olarak bilinse de bu uygulamalar, araçların tamamen durmadan kontrollü şekilde yavaşlamasını sağlayan sistemlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Nehir Caddesi’nde yaşanan trafik güvenliği sorunlarına da dikkat çekilen açıklamada, sol şeritten gelen araçların DAÜ yönüne dönüş yaparken sağ şeritteki araçları görememesi nedeniyle kaza riski oluştuğu, benzer şekilde DAÜ çıkışındaki araçların hatalı şerit değişikliklerinin de ek bir tehlike yarattığı belirtildi.

Komisyon açıklamasında, kent sakinlerinin bu noktada yaşadıkları kaza risklerini Trafik Komisyonu'na iletmesi üzerine, bölgede geçici trafik düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğu da ifade edildi.

Trafik Komisyonu, Nehir Caddesi’nde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için öncelikle yol çizgilerinin tamamlanması, aktif radar sistemlerinin devreye alınması ve sanayi bölgesinden yapılan yasa dışı çıkışların engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Kazalar yaşanmadan gerekli önlemlerin alınmasının öncelikli hedef olduğu aktarılırken, bu sorunlar giderilmeden caddenin istenilen trafik güvenliği seviyesine ulaşamayacağı vurgulandı.