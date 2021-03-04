Hız tespit kamerası devreye giriyor

Girne-Güzelyurt ana yolunun 18’inci kilometresinde kurulan hız tespit kamerası, cumartesinden itibaren devreye alınıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çift yönlü hız ihlallerini tespit edecek kameranın azami hız sınırı 65km/s olarak ayarlandı.

Açıklamada, sürücülerin ülke genelindeki hız sınırlarına riayet etmeleri istendi.