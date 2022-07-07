‘Hırsızlık’tan yakalandı, ikamet izni de olmadığı belirlendi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir cep telefonu mağazasından 3 Haziran tarihinde 6 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı A.K.A.E.H, mahkemeye çıkarıldı. Ülkede izinsiz yaşadığı tespit edilen zanlı 40 gün ­tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, 3 Haziran 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi’nde faaliyet gösteren ‘Pawn Shop’ isimli cep telefonu mağazasında bulunan 6 bin 500 TL değerindeki Iphone 8 marka kırmızı renk cep telefonu sudan uyruklu zanlı A.K.A.E.H tarafından çalındığını belirtti.

Polis, 6 Temmuz 2022 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte söz konusu cep telefonunun tespit edilerek emare olarak alındığını ifade etti. Polis, aynı tarihte zanlının yapılan muhaceret kontrolünde ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde adanın kuzeyini yasal olmayan yollardan terk etmesinin muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.