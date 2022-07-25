Hırsızlıktan tutuklandı, ikamet izinsiz çıktı

Lefkoşa’da bir eve girerek, cep telefonu hırsızlığı yaptığı tespit edilen zanlı J.B.W tutuklandı.

Polis, zanlının 14 Eylül 2021’den beridir ülkede ikamet izinsiz olduğunu tespit etti.

Mahkemede zanlının aynı gün farklı bir evin bahçesine de girdiğinin belirlendiği aktarıldı, bölgede benzer suçlar olduğuna araştırma yapılacağına değinildi.

Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis bilgi verdi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, zanlının “ikametgahtan sirkat” ve “KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 24 Temmuz’da Lefkoşa’da sakin zanlının bir ikametgaha giderek, masa üzerindeki Iphone 12 promax marka cep telefonunu sirkat edip, aynı yerden çıkış yaptığını söyledi.

“Aynı gün tespit edildi”

Zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını dile getiren polis, konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının pasaportunda yapılan muhaceret soruşturmasında 14 Eylül 2021’den beridir ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

“Başka bir eve girdi”

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada olay anında giymiş olduğu kıyafetler ve sırt çantasının emare olarak alındığını da belirtti.

Polis, ayrıca başlatılan soruşturma neticesinde zanlının aynı gün, farklı bir evin bahçe kısmına girerek, mülke tecavüz suçunu işlediğinin tespit edildiğini anlattı.

“Bölgede benzer suçlar var, araştırılacak”

Polis tahkikatın yeni başlamış olup, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler ve yakın tarihte bölgede meydana gelen benzer suçlarla bağlantılı kamera kayıtlarının olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyerek, ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.