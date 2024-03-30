Hırsızlıktan 1 kişi, kaçak yaşayan 3 kişi tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait iki ayrı lojman odası içerisinde hırsızlık meydana geldi.

Polis Basın Bültenine göre, odada muhafaza edilen, iki ayrı şahsa ait 42 bin 500 TL ve 30 bin TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.K. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.