Hırsızlıkla ilgili aranan zanlılardan 3’ü Ercan’da tutuklandı 

Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan zanlılardan 3’ü Ercan’dan giriş yaparken tutuklandı.

Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan zanlılardan üçü Ercan’dan giriş yaparken tutuklandı. Zanlılar S.Ç., S.D. ve S.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, 2 Haziran 2022 tarihinde, öğle saatlerinde Marmara’da bir ikametgâha doğuya bakan ahşap kapısının, biri aranan dört zanlının hasar yapmadan eve girdiğini, 18 adet ziynet eşyası ve 2 takının çalındığını anlattı.

Polis, 4 zanlının kimliğinin 4 Haziran’da tespit edildiğini ve yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılardan üçünün 28 Temmuz tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp, tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlıların özellikle Marmara bölgesinde zorlanan kapılarla ilgili gelen şikâyetlerle bağlarının araştırılacağını, altınlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.