Hırsızlık zanlısına ek tutukluluk

Bina Açma, Kasti Hasar ve Sirkat suçlarından tutuklanan zanlı H.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan Zanlı H.K (E-27) Bina Açma, Kasti Hasar ve Sirkat suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 07.03.2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde zanlı H.K’nin Demir Sokak üzerinde bulunan inşaatın giriş kapısını kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra içeriye girip, Tekin Yalçın’a ait Makita marka bir adet izmirillo, 1 adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet markası meçhul alafranga tuvalet ve yine markası meçhul 3 adet lavaboyu sirkat ettiğini söyledi.

Polis, 14.03.2023 tarihinde mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde zanlı H.K tespit edilmiş ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının çalıntı eşyaları internette satışa sunduğunu ve bu şekilde tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlı H.K’nin bir gönüllü ifade verip, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu bina açma ve sirkat suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan emareler bulunduğunu ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzipi gerektiğini söyledi. Polis, zanlının alınacak ifadelere ve aranan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.