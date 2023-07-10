Hırsızlık yaptı, limanda yakalandı

Lefkoşa’da garaj içerisinde park halinde bulunan araçtan yüklü miktarda para çaldığı iddiasıyla aranan M.C.E, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı.

Zanlı, mahkemeye çıkarıldı, 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru İlayda Ahmetoğlu, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, 27 Haziran’da saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da garajda Hüseyin Ballı'ya ait LL 502 plakalı Ford Focus marka aracın içerisindeki çantada bulunan 2000 Sterlin, 400 ABD Doları,500 Euro ve 20 TL paranın çalındığını söyledi.

Kamera görüntülerinde tespit edildi

Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının eşkal ve kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Zanlının 6 Temmuz 2023 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını açıklayan polis memuru Ahmetoğlu, zanlının suçunu kabullendiğini belirtti.

Soruşturma tamamlandı

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi emir verdi.