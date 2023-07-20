Hırsızlık yaptı, 159 gündür kaçak yaşadığı anlaşıldı

Alayköy'de başkasına ait olan ve şarjda takılı olan telefonu çalıp, söz konusu telefonu bir telefoncuya 2 bin TL’ye satan ve tutuklanan zanlı Ş.Ç. mahkemeye çıkarıldı. Polis, mahkemede zanlının 159 gündür KKTC’de kaçak olarak yaşadığını belirtti.

Olayın detaylarını mahkemede anlatan ­polis memuru Toykan Gülerler, zanlının “Sirkat, Sahtekarlıkla Para Temini ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçuna methaldar” suçlarından dolayı yargılandığını söyledi. Polis, 18 Temmuz tarihinde, saat 17.00’de, zanlı Ş.Ç (E-35), Alayköy Spor Kulübünde, şarjda takılı bulunan ve O.S’ye ait cep telefonunu çaldıktan sonra, aynı gün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir telefoncuya 2 bin TL’ye sattığını söyledi. Polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde tutuklandığını ve soruşturmanın devam etiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının, 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren 159 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı ve izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.