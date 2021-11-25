Hırsızlık suçuyla yakalandı, 2019’dan beridir ülkede yasa dışı olduğu ortaya çıktı

Hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.C. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, yaşananları aktardı. Polis, zanlı T.C. A.’nın Sirkat ve Mülke tecavüz suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis, 25 Kasım tarihinde saat 06.00’da Lefkoşa’da ayni adreste sakin Tunde Chris Ayo’nun Gönyeli’de sakin Hüseyin Tayfun’un ikametgâhının avlusuna izinsiz girip, 44 TL değerinde inşaat aletlerini sirkat edip, kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, sirkat edilen eşyaların zanlının tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının 2019 yılından itibaren yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.