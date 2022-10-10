Hırsızlık suçlamasıyla aranan zanlı, limanda yakalandı

Hırsızlık suçlaması ile aranmakta olan zanlı F.Y. Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken tespit edilerek tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, 7 Ekim tarihinde, Haspolat’taki ağıllar bölgesinde 2 bin 200 TL paranın çalındığını belirtti.

Polis, olayla ilgili aranan zanlının 9 Ekim’de Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve bazı iddialarda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.