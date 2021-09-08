‘Hırsızlık’ soruşturması sürüyor: Zanlı mahkemede, emareler aranıyor

Lefkoşa’da Ramazan Bakçeci’ye ait demirci atölyesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan N.Y, mahkemeye çıkarıldı, aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranan emareler olduğunu mahkeme aktardı.

Polis, olguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban olguları aktardı.

Polis, 07 Eylül’de saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da Ramazan Bakçeci' ye ait demirci atölyesinde gerçekleşen hırsızlık meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi.

Zanlının aynı gün Lefkoşa da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını kaydeden polis, olayda kullanılan GY 187 plakalı van araç ile ve 1 adet ahşap kesme makinesi ve bu makineye ait 1 adet markası meçhul motor bulunarak emare alındığını, diğer emarelerin ise arandığını belirtti.

Polis, ayni tarihte zanlı N.Y’nin evinde yapılan aramada kanunsuz bir eşyaya rastlanılmadığını anlattı.

2 gün tutukluluk

Mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını dile getiren polis, aranan emareler olduğundan zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.