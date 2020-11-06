Hırsızlık soruşturması sürüyor

Lefkoşa’da üç banka ve telefoncunun kapısını kıran zanlı E.C.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası’nın emniyet camını kasten ve kanunsuz olarak kırarak kasti hasara uğrattığını anımsattı.

Polis, zanlının ayrıca 26 Eylül tarihinde 21.15 raddelerinde Lefkoşa Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Selçuk Uluğ’un yapmakta olduğu Teknocell isimli telefon dükkanının kapısının üzerindeki asma kilidi suç işleme niyeti ile tasarrufunda bulunan demir kesme aleti ile kasten ve kanunsuz olarak kırarak kasti hasara uğrattığını anlattı.

Polis, güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek, zanlının kimliğinin tespit edildiğini ve 02.10.2020 tarihinde Mağusa’da tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 27.09.2020 tarihinde Capital Bank isimli bankanın batıya bakan ana giriş kapı kolunu söküp içeriye giriş yaptıktan sonra bankanın alarm ışığını söküp hasara uğrattığını ve pencereden çıkış yaptığını anlattı.

Polis, zanlının 31.10.2020 tarihinde Demirhan’da İbrahim Nuroğlu’nun sorumluluğunda bulunan Capital Bank’ın mutfak penceresinin parmaklıklarını tasarrufundaki demir kesme aleti ile kesip, tavan kamerasını söküp, içeriden herhangi bir şey çalmadan ,tekrar aynı yerden çıkış yaptıktan sonra bankanın sürme pencereyi hasar yapmadan açıp, İbrahim Nuroğlu’nun ofisinin içerisine girdikten sonra herhangi bir şey sirkat etmeden aynı yerden çıkış yaptığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının tasarrufunda demir kesme aleti, iki adet 5’er bin sterlin değerinde çek bulunduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.