Hırsızlık market kamerasına takıldı

Lefkoşa Kermiya Bölgesi’ndeki Köseoğlu Supermarket’e müşteri olarak giren ve alkollü içki çalan bir kişi marketteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Marketteki görevli tarafından yakalanan şahsın, arkadaşı ile marketteki içki reyonları önünde vakit geçirdiği, ardından bir şişe içkiyi sırt çantasına koyduğu görüldü.

Market yetkililerinden güvenlik kameralarına yansıyan ve görevli tarafından fark edilen olayın Polis’e bildirildiği de öğrenildi.

Polisten ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Köseoğlu Supermarket Direktörü Ogün Hamzaoğulları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Her gün durum bu, kısmet bizi daha neler bekler” yorumunu yaptı.