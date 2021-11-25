Hırsızlığa 2 buçuk yıl hapis

Kıbrıs’ın kuzeyinde 4 yıldır yasa dışı bulunan, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Nijeryalı Takudzwa Eugene Nhamburo hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Sanığın işlediği soygun suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değinen Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, oybirliği ile 2.5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Hırsızlık için girdiği öğrenci yurdundan çıkmak üzereyken kendisini fark eden yurdun işletmecisi ile güvenlik görevlisini darp eden Mehmet Gürel 'in sağ el serçe parmağında, Ahmet Ekinci'nin ise sol ayak bileğinde kırık oluşmasına neden olmuştu.

Polis, 27 Ağustos 2020 tarihinde Göçmenköy'de Sammy Lytan Wairagala’ya ait evden televizyon çalan Nhamburo’nun, güvenlik kameralarında yapılan kontrolde zanlının çaldığı televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit etmişti.

Polis, zanlının 3 Eylül’de ise Ada Dorm isimli öğrenci yurdundan kime ait olduğu bilinmeyen ve koli içerisinde dizüstü ile birlikte kaçmaya çalışırken tespit etmişti.

Sanığa yapılan muhaceret kontrolünde 2016 yılından beri ülkede izinsiz ikamet ettiği ve yasal statüde olmadığı tespit edilmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.

Sanığın işlediği soygun suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değinen Kâtip, sanığın işlediği suçun toplumu huzursuz eden, kamu düzenini bozan ciddi ve vahim suç türlerinden olduğunun altını çizdi.

Bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirten Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 2.5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.