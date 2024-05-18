Hill Top restoran küle döndü 

Lapta’da Turgut Reis Sokak’ta faaliyet gösteren Hill Top Restoran’da bu sabaha karşı çıkan yangın iş yerini küle çevirdi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre yangın saat 02.30 sıralarında çıktı.

İlk incelemelere göre, muhtemelen soğuk meze bölümünde bulunan elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, restoranın tamamen küle çevirdi. Çıkan yangında 2 adet hurma ağacı da kısmen yanarak zarar gördü, polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Seyir halindeki araç yandı

Geçitkale-Tatlısu Anayolu Mersinlik piknik alanı yakınlarında seyir halindeki TIR’da yangın çıktı. Polisten yapılan açıklamaya göre, Arif Bayır’ın kullanımındaki HC 692 plakalı TIR, seyir halindeyken kabin altında bulunan yağlı elyaf kaplamanın sıcak egzoz ve turboya temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi araç sürücüsü yaparken olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından soğutma yapıldı. Yangın sonucu, TIR aracın alt kabin elyafları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.