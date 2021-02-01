Hile yapan casino çalışanı suçlamaları kabul etti

Lefkoşa’da bir casinoda meydana gelen “hile yoluyla para sirkatı” suçundan tutuklanan casino çalışanı aleyhine getirilen suçlamaları kabul etti. Zanlı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adli dosyalara ‘hırsızlık’ meselesi olarak geçen olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Zanlı S.Y, teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı, polis memuru Burçin Korgan mahkemede söz alarak olayı anımsattı.

Korgan, zanlının aranan kişi olduğunu tespit edilerek tutuklandığını, tutuklanmasının ardından “gönüllü ifade” vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının sürece ve soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna “ispati vücutta” bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.