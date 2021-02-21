“Hiçbir yanlışa ses çıkarmıyorsunuz”

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde Demokrat Parti adına görev yapan belediye meclisi üyesi Ender Denktaş Vangöl, DP'nin, Ali Pilli’nin görevden alınmasına sessiz kaldığı gerekçesi ile partisinden istifa etti.

Sosyal medyadan bir açıklama paylaşan eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kızı Vangöl, DP'ye hitaben “Demek ki siz içine düşürülebileceğimiz her hangi bir yanlışa dur deme yetisinde değilsiniz” dedi.

DP’ye ağır suçlamalar getiren Vangöl, “Demek ki siz kanıtlandığı üzere hep birilerinin emrini yerine getireceksiniz yapılan bu son davranışın, hiç bir etik kurala uygun olmadığı ve önce överek göklere çıkarılıp sonrasında bir çırpıda silebileceğiniz değerlerimize aylardan beri önce kendi içinde yıllarca emek verip var ettiği partiden bir diğerini yok sayabileceklerdensiniz” diye konuştu.

DP'den istifa ederek Belediye Meclisi üyeliğini bağımsız sürdüreceğini ifade eden Vangöl, “…tüm bu çarpıklığın içinde yer almaktan rahatsızlık duymayarak hiç bir yanlışlığa ses çıkarmayan bir siyasi anlayışın içinde olmayacağımı da bu vesileyle bildirir kamuoyunun takdiri ile seçilmiş olduğum Belediye Meclisi üyeliği görevimin, süre doluncaya kadar bağımsız olarak sürdüreceğimi, sadece kendi hür ve özgür irademle Demokrat Parti’den istifa ettiğimi duyururum” şeklinde konuştu.

Vangöl, Saner’in “Ali Pilli yoruldu, o yüzden görevden aldım” sözlerine de atıfta bulunarak “Biz siyaseti sizlerin anladığı şekliyle değil, ‘yorulma’ kelimesinin hiç bir şekilde siyasi literatürde olmadığı bilinciyle böyle öğrendik böyle biliriz” dedi.