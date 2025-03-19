El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüzük değişikliğini onaylamadıklarına vurgu yaparak, "Yapılan değişiklik çocuk haklarına da aykırıdır" dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Tuğcu, "Son sözü öğretmenlerimiz söyleyecektir Hiçbir kural veya tüzük, öğretmenin yansızlık ödevinden üstün değildir" dedi.

Açıklamasında, "Hiçbir talep, çocuklar arasında ayrımcılık veya ayrıcalık yaratamaz, meşru değildir" ifadelerine yer veren El-Sen Başkanı Tuğcu, "Eğitimin laik, bilimsel ve demokratik ilkeler çerçevesinde şekillendirilmesi için mesleğimizi koruyarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Okullar bizimdir, neferi öğretmenlerimizdir, ışığımız Atatürk’tür. diyen Tuğcu şöyle devam etti: "‘Öğretmenlerimiz, görevlerini yerine getirirken dil, din, ırk, siyasal düşünce, felsefi inanç ve mezhep ayırımı yapamazlar ve yan tutamazlar.’ Bu bağlamda biz elsen ailesi olarak sonuna kadar öğretmen sendikalarımızın yanındayız."