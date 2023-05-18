Heves Gazi Emirtaneoğlu, İstanbul Başkonsolosluğu’na Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi olarak görevlendirildi

Heves Gazi Emirtaneoğlu, 1 Ağustos’tan itibaren KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’na Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Tanıtma Dairesi’nde III. Derece Şube Amiri olarak görev yapan Heves Gazi Emirtaneoğlu’nun, 55/2002 sayılı Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca, 1 Ağustos’tan itibaren KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’na Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Mustafa Güçlü, KKTC Washington Temsilciliği’ne görevlendirildi

Öte yandan Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 27’nci maddesinin (2)'nci fıkrası ve 30'uncu maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, Dışişleri Bakanlığı Müşavir kadrosunda bulunan Mustafa Güçlü’nün ise, yurt içinde müşavir olarak aldığı maaş ve özlük haklarıyla, 1 Ağustos’tan itibaren KKTC Washington Temsilciliğine görevlendirilmesine karar verdi.