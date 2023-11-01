Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik tarifelerine yönelik önce yüzde 31, ardından da yüzde 15 olarak açıklanan zamma ilişkin, “Tepkiyi mi ölçtünüz? Hesabı her zamanki gibi yanlış mı yaptınız?” sorularını yöneltti. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “’Utan ve git’, ‘rezalet’ falan dediğimizde alınıyorsunuz! Hangi kelimeyi tercih edersiniz? Siz seçin biz kullanalım!” dedi.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Elektrikte önce % 30 zam açıklaması. Kısa bir süre sonra yok 30 değil 15! Ne oldu? 30 gerekiyorsaydı neden 15'e düştünüz? 15 yetiyorsaydı neden 30 ilan ettiniz?

Tepkiyi mi ölçtünüz? Hesabı her zamanki gibi yanlış mı yaptınız? Yoksa önce 30 deyip sonra 15'e "düşünce", psikolojik olarak toplumun rahatlayacağı düşüncesi üzerine kurulu bir tür "akıl oyunu" mu bu?

Bu arada, 15 de olsa, ihalesiz akaryakıt alımı sevdasından ve santrallerdeki bakım onarımın zamanında yapılmamasından kaynaklanan zararların, buna ek olarak alengirli sınav artı iki parti sınavsız münhalsiz istihdamın etkisi konusunda yine açıklama yok tabii!

"Utan ve git", "rezalet" falan dediğimizde alınıyorsunuz! Hangi kelimeyi tercih edersiniz? Siz seçin biz kullanalım!