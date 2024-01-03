“Hesabı 1975 yönetmeliğine göre yaptık, sonra yönetmelik değişti, geçerliliği kalmadı”

Serap ŞAHİN

İsias Otel Davası'nda mahkeme, sanıkları dinlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda otelin statik proje mühendisi Mehmet Göncüoğlu kendini savundu.

Göncüoğlu, "1992 yılında bize gelen projeye göre statik hesabını yaptık. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Otelle ilgili herhangi bir tadilatla ilgim de yok. 30 senedir Adıyaman’a bile gitmedik. Ve statik hesabını 1975 yılı yönetmeliğine göre yaptık, sonrasında bunun geçerliliği kalmadı" dedi.

Göncüoğlu, "Bizimle ilgili bir sorumluluk yok. Zemin raporu ile ilgili sonradan 1997 yönetmeliklerinde çıkanlar 1975 yönetmeliğinde yoktu" ifadelerini kullandı.