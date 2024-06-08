Serap ŞAHİN

Kolej Giriş Sınavlarının ikinci basamak sınavı bugün yapıldı. Kıbrıs’ın kuzeyinde devam eden su kesintilerinin yanı sıra uzun süreli elektrik kesintileri birçok bölgede dün akşam da devam etti, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde yaşandığı bugünlerde yurttaş elektriksiz kaldı, sınava girecek olan birçok çocuk etkilendi.

Sınava giren çocuklarını okul kapısında bekleyen veliler YENİDÜZEN’e konuştu, “Bize 50 yıl öncesini yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Herkes uzayı keşfederken biz elektrik sorunu yaşıyoruz” yorumunu yaptı.

2 yıldır çocukların bu sınava hazırlandığını ve “devletin” sorumsuzluğundan dolayı çocukların geleceğinin etkilenecek olmasının çok üzücü olduğunu vurgulayan veliler bir an önce bu sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Sorunun sadece elektrik ve su olmadığına işaret eden bir veli de, birçok alanda sıkıntılar olduğu gibi eğitim alanında da eksiklikleri olduğunu belirtti, “Bunu çözmek için de bir iradeye ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Mehmet Nasiboğlu: Bize 50 yıl öncesini yaşattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz

“Bugün sınava giren bir öğrencinin velisi olarak burada bekliyorum. Akşam Ünal ağebeyimiz çocuklarımıza başarılar diledi. Başarılar dilerken şunu ya göz ardı etti, ya unuttu ya da gerçekten hiç önemsemediği için bununla ilgili bir demeç vermedi. Bu çocuklar bu sabah sınava girecek, sabah yüzünü yıkaması için iki mahalle aşağıdan pet şişeyle su taşıdık. Tuvalete girebilmesi için 4 sokak aşağıdaki eve gititk insanların tuvaletlerini kullandık. Çocukların sabah 07.30 kalkması gerekirken, en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için 05.30’dan beri çocuklar ayaktalar. Memleketin en iyi şartlarındaki okula gelebilsinler diye kendi aralarında yarışıyorlar. Bu çocuk gidip de Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ne gidemez çünkü okulun binası yok. Binası olmayan bir okulda okuyamayacağı için 100’lerce çocukların arasından sıyrılıp da daha iyi binası olan bir okulda okusunlar diye buradadırlar. Ama Ünal ağabeyimiz çocuklarımıza başarılar dilerken bunları unuttu. Cumhurbaşkanımız bu çocukların okulları yokken, külliye yapmak için uğraşıyor. Bu memleketin geleceği olduğunu düşündüğümüz bu çocuklar da bu memleket için mücadele ediyorlar. Onlar da oturup seyrediyor. Bize 50 yıl öncesini yaşattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Benim sözlerimi duyduktan sonra bu akşam da çıksın açıklama yapsın.”

Hafize Özyiğit: Herkes uzayı keşfederken biz hala daha elektrik sorunu yaşıyoruz

“Bizim bölgede her zamanki gibi akşam elektrik yoktu. Bu konuda hem sıcaklara rağmen hem de cihazlarımızın elektrik voltajı yükselip düşmesinden kaynaklı arızalara neden olduğundan dolayı bu soruna bir çözüm getirilmesi taraftarıyım. Herkes uzayı keşfederken biz hala daha elektrik sorunu yaşıyoruz. Çocuğumuzun sınavını etkilememesini temenni ediyorum. Ayrıca su kesintilerine de bir çare bulunmalı ve kısa sürede çözüme ulaşır diye temenni ediyorum.”

Bilal Soygür: Sorunumuz sadece elektrik ve su da değil, birçok sorunumuz var

“Akşam elektrik yoktu ve çocukları başka türlü etkiledi. Çocuğun uyku performansını, duş alması gibi durumları etkiledi. Bu yaşananları kabul etmek pek mümkün değil. Elektrik olmaması, su olmaması kabul edilebilir değil. İnsanların uzaya merdiven yapmaya çalıştığı bir dönemde bizim bunları yaşamamız normal değil. Bunları geliştirmemiz lazım. Sorunumuz sadece elektrik ve su da değil, birçok sorunumuz var. Mesela şu anda kolej sınavı için buradayız. Eğitim alanındaki sıkıntıları da konuşmamız lazım. Her alanda ayrı bir sorun var. Bunların hepsinin aşılması lazım. Bunu çözmek için de bir iradeye ihtiyaç var.”

Perihan Güngör: Çocuklarımız 2 yıldır bu sınava hazırlanıyor

“Bizim bölgede dün yaklaşık 2 saat elektrik yoktu. Bu sıcaklarda çok kötü oluyor. Umut ediyoruz ki, devletin bugün duyarlı olacağını ve en azından sınav merkezlerinde elektrik kesintileri olmasın. Tüm çocuklarımız için güzel bir gün olsun diye dua ediyoruz. Tüm çocuklarımız 2 yıldır bu sınava hazırlanıyor. Elektrik kesintilerinde bir an önce ne gerekiyorsa yapılırsa çok memnun olacağız.”

Halil Öndeş: Devletin sorumsuzluğundan dolayı çocuğumun hayatını etkilemesi üzücü”

“Biz şanslı bölgedeydik diyelim elektrik kesilmedi ama ablamların olduğu bölgede kesildi. Onlar mağdur oldu. 12 sata elektrik alamayan bölgeler oldu. Oradaki insanlar gerçekten çok etkilendi. Biz şanslıydık, etkilenmedik ama stresini yaşadık. Her an elektrik kesilebilir düşüncesiyle nasıl çocuğumuzu hazırlayacağız diye strese girdik. Sonuçta evde jeneratörümüz veya farklı alternatiflerimiz de yok. Hazırlıklı da değildik. Zaten bizim hazırlıklı olmamız da gerekmiyordu bunu devletimizin sağlaması gerekiyor ama maalesef gerçekleştirilmedi. Toplum olarak üzüldük. Akşam hiç uyuyamadım ve çocuğumu düşündüm. Elektrik kesilirse ne yapacağız, nasıl o serin ortamı yaratabilirim, nasıl uykusunu sağlayabilirim diye düşündüm. Arka planda 2 yıllık bir çalışma var ve bu bir günlük bir sınav değil. Devletin sorumsuzluğundan dolayı çocuğumun hayatını etkilemesi gerçekten üzücü.”