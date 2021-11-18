Kıbrıs’ın kuzeyinde 2 bin 52 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Hastaların 483’ü otel veya hastanede, bin 569’u da evde.

Salgınla mücadelenin gizli kahramanları olarak anılan Filyasyon Birimi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Onkoloji binasının 5’inci katında 103 kişilik bir ekiple çalışıyor.

Kimler pozitif, kimler temaslı, kimler ev, kimler otel karantinasında, hastaneye yatan hasta sayısı, tüm veriler burada toplanıyor.

Hemşirelerin de yer aldığı Tarama ekibinde 58, 1102 İhbar ve Covid Danışma Hattı’nda 14, Pozitif Hasta Arama ekibinde 10, Temaslı Takip Ekibinde 7, İstatistik ve Sürveyans ekibinde 4, Pozitif Hasta Taşıma ekibinde 5, Otellere İhtiyaç Taşıma ekipte 5 kişi 08.00-24.00 saatleri arasında görev yapıyor.

Vakalardaki artışı değerlendiren Filyasyon Birimi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar, “İnsanlara bıkkınlık, ‘ne olacaksa olsun’ düşüncesi geldi… Herkes ipin ucunu bıraktı” dedi.

Denetimsizlik nedeniyle vakaların arttığını da söyleyen, Benar, çoğu yere girişlerde insanlara AdaPass bile sorulmadığını söyledi.

Vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Benar, “Bir tarafta Covid-19 nedeniyle nefes alamayan hastalar, diğer tarafta hiçbir şey yokmuş gibi gezen, kuralları yok sayan insanlar var… Sağlık çalışanları iki dünya arasına sıkıştı” şeklinde konuştu.