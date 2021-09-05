"Her zaman duyarlı bağışçılar ve destekçilere ihtiyaç var"

Faaliyetlerini toplumdan gelen bireysel ve kurumsal bağışlar sayesinde sürdüren, kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklar ve ailelerin her zaman yanında olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bu destekler için her zaman duyarlı bağışçılar ve destekçilere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vakıf Koordinatörü Özeralp: “Üye çocuklarımız ve ailelerine yardım eli uzatabilmemiz için, her zaman duyarlı bağışçılara ve bizi destekleyen kurum ve kuruluşlara ihtiyacımız var”

Kanser hastalığıyla bir yıl mücadele ettikten sonra 30 Ağustos 2000 tarihinde hayatını kaybeden Kemal Saraçoğlu’nun adını taşıyan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 0-21 yaş kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklara ve ailelerine tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Faaliyetlerini toplumdan gelen bireysel ve kurumsal bağışlar sayesinde yürütebilen Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, üye 76 çocuk ve ailelerine yardım eli uzatılabilmek için, duyarlı bağışçılara, kurum ve kuruluşlara ihtiyacı var.

Vakıf’a yardım eli uzatabilmenin ise birçok yolu bulunuyor. Maddi yardımların yanı sıra donor olunarak, doku analizi yapılması için yanak içinden alınacak bir miktar tükürük örneği sayesinde Dünya ilik Bankası’na kayıt yaptırılabiliyor.

Çalışmalarını Karaiskakio Vakfı işbirliğiyle yürüten Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, ülkede ve dünyada kök hücre/ilik nakli ihtiyacı olan hastalara uygun ilik bulma çalışmalarını sürdürüyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kurulduğu 13 Kasım 2001 yılından bu yana 79 gönüllü Kıbrıslı Türk vericinin, kök hücre veya kemik iliği bağışı sayesinde dünyanın çeşitli ülkelerindeki hastalara ikinci kez yaşam şansı oldu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayarak Vakfın faaliyetleri, ihtiyaçları hakkında bilgiler verdi.

Özeralp şöyle konuştu:

“Gönüllü Olabilirsiniz; dilerseniz ofis içerisinde, dışarıda kermes/stant kurarak veya gelirini vakfımıza bağışlayacağınız etkinlikler düzenleyerek bizlere yardımcı olabilirsiniz. İşyeriniz var ise asacağınız bir levha ile her ay gelirinizin bir kısmını vakfımıza bağışlayabilirsiniz. Devlet memuruysanız vakfımıza maaşınızdan her ay asgari ücretin %1’i oranında kesinti yaparak katkıda bulunabilirsiniz”

Özeralp, önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığının, kişiyi ve aileyi maddi manevi hasara uğrattığından üye çocuk ve ailelerinin; sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan sürekli desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

76 ÜYE ÇOCUK… YAŞADIKLARI PROBLEMLERE KALICI ÇÖZÜMLER GETİREBİLMEK AMACIYLA ÇALIŞIYORUZ

Özeralp, kanser hastalığıyla bir yıl mücadele ettikten sonra 30 Ağustos 2000 tarihinde hayatını kaybeden Kemal Saraçoğlu’nun adını taşıyan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 13 Kasım 2001 yılında toplumu kanser konusunda bilinçlendirmek ve bu hastalıkla mücadele eden çocuk ve ailelerine destek olmak ve de rehberlik hizmeti verebilmek için kurulmuş bir hayır kurumu olduğunu söyledi.

Özeralp, şöyle konuştu:

“Vakfımız kurulduğu günden bu yana bu doğrultuda ilerlemektedir. Günümüz itibariyle 76 üye çocuğu olan Vakıf, sevkin kapsamadığı veya devlet hastanelerinde yer almayan sağlık hizmetlerinde çocukların tedavilerinin aksamaması ve hızlı neticeye varılabilmesi için dıştan alınan hizmetleri karşılamaktadır.”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın 0-21 yaş kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklara ve ailelerine tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiğine işaret eden Özeralp, “Onların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın faaliyetlerine de değinen Özeralp, eğitim alanında genç nesilleri kanser konusunda bilinçlendirebilmek amacıyla ilk ve orta öğretimde, üniversitelerde kanser ve sağlıklı beslenme konulu eğitim seminerleri düzenlendiğini kaydetti.

Özeralp, her yıl, ilk öğretim ve orta öğretimde bulunan tüm öğrencilere yönelik “Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması” organize edildiğini, toplumu bilinçlendirmek ve vakıf hakkında bilgi vermek amacıyla yine her yıl düzenli olarak “Martı” isimli derginin yayımlandığını aktardı.

Özeralp, pandemi nedeniyle eğitim alanındaki tüm faaliyetlerin maalesef aktifliğini yitirdiğini söyledi.

SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Servet Özeralp, dünya “İlik Havuzu” rezervlerinin artırılması için kampanyalar organize edildiğini ve düzenli olarak örnek alımları yapıldığını ifade ederek, Karaiskakio Vakfı işbirliğiyle; ülkede kökhücre/iliknakli ihtiyacı olan hastalara uygun ilik bulma çalışmaları yapıldığını anlattı.

Özeralp şöyle devam etti:

“Bu kapsamda kurulduğumuz günden bu yana 79 gönüllü Kıbrıslı Türk verici, kök hücre veya kemik iliği bağışı yaparak Dünyanın çeşitli ülkelerindeki hastalara ikinci kez yaşam şansı olmuştur.

Ülkemizdeki kanser hastalarının erken tanı alabilmeleri için düzenli ve ücretsiz bir şekilde, kan ve ilik tahlilleri yapılmaktadır. Kanser hastalarının doku karnesi ve aile uyum taramaları yapılmaktadır.”

Üye çocuklara yapılan yardımları da anlatan Servet Özeralp, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nin tüm iç mefruşat ve ihtiyaçlarının vakıf tarafından karşılandığını, çocuklar ve ailelerine psikolojik destek verildiğini, tedavi süresince yurt dışında kalan çocukların ev kiralarının karşılandığını, Sağlık Bakanlığı sevki ile yurt dışına giden üyelerine sevk yardımı verildiğini kaydetti.

Hastane dışında yapılan tedavi, tahlil ve ilaç masraflarının da vakıf tarafından karşılanarak ailelere maddi destek sağlandığına işaret eden Özeralp, bunlar dışında okul ortamında eğitim alamayan çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile evde veya hastanede eğitim verildiğini, yılda bir kez çocuklar ve ailelerine yönelik tatil, piknik ve yılbaşı partisi organize edildiğini söyledi. Özeralp, ancak pandemi nedeniyle bu tür etkinliklerin de iki yıldır yapılamadığını belirtti.

ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların dershane ve özel ders bedellerinin de vakıf tarafından karşılandığını belirten Özeralp, üniversite çağındaki çocuklara eğitim destek bursu verildiğini, üye çocuklara doğum günlerinde hediye alındığını anlattı.

DONOR VE GÖNÜLLÜ OLABİLİRSİNİZ…

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na nasıl destek olunacağı ve donor olabilme kriterleri konusunda da ayrıntılı bilgiler veren Servet Özeralp, şöyle devam etti:

“Donor olabilirsiniz; doku analizi yapılması için yanak içinden alınacak bir miktar tükürük örneği sayesinde Dünya ilik Bankası’na kayıt olabilirsiniz.

18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartına sahip, sağlıklı ve gönüllü vericilerden Dünya İlik Bankası için örnek alınmaktadır.

Gönüllü vericiler, bir kez örnek vererek 60 yaşına kadar Banka rezervlerinde kayıt altında tutulmaktadır. Bir hastanın ilik arayışında merkezler taranmakta ve uyum gösteren vericiler belirlenmektedir.

Böylelikle, yıllar sonra bile bir hastanın yaşam umudu olunabilmektedir. Fakat pandeminin ortaya çıkması ile uzunca bir süre örnek alımları yapılamamıştır. Şu an tekrardan 72 saatlik pcr veya antijen testleri ile örnek alımları aktifleştirilmiştir.”

VAKFA DESTEK OLMANIN YOLLARI

Gönüllü olunabilme kriterleri hakkında da bilgiler veren Özeralp, ofis içerisinde, dışarıda kermes/stant kurarak veya geliri vakfa bağışlanacak etkinlikler düzenleyerek kendilerine yardımcı olunabileceğini söyledi.

Özeralp şöyle devam etti:

“İşyeriniz var ise asacağınız bir levha ile her ay gelirinizin bir kısmını vakfımıza bağışlayabilirsiniz.

Devlet memuruysanız vakfımıza maaşınızdan her ay asgari ücretin %1’i oranında kesinti yaparak katkıda bulunabilirsiniz.

Sevdiklerinize hediye alırken vakfın ürünlerinden tercih ederek, vakfımıza katkı sağlayabilirsiniz.”

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın faaliyetlerini toplumdan gelen bireysel ve kurumsal bağışlar sayesinde sürdürebildiğine vurgu yapan Servet Özeralp, bu nedenle, üye çocuklar ve ailelerine yardım eli uzatılabilmesi için, her zaman duyarlı bağışçılara ve kendilerini destekleyen kurum ve kuruluşlara ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Özellikle pandemi ile birlikte ülkede ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların ciddi anlamda büyüdüğüne işaret eden Vakıf Koordinatörü Özeralp, çocuk ve ailelerin bu durumdan daha da etkilendiğine işaret etti.

Bu gerçekle vakfa gelen talep ve ihtiyaçların daha da arttığına işaret eden Özeralp, ihtiyaçlara karşılık verebilmenin her zaman hedefleri olduğunu ve bu hedefe değerli bağışçılar sayesinde ulaşılabileceğine vurgu yaptı.

SIKINTILAR… SON İKİ YILDA, ÇOK SIK İLAÇ EKSİKLİKLERİ İLE KARŞI KARŞIYA KALINDI

Vakfın yaşadığı sıkıntılara da değinen Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, “Maalesef önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığı, kişiyi ve aileyi maddi manevi hasara uğrattığından üye çocuk ve ailelerinin; sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan sürekli desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

Tam bu noktayı hedef alan vakıflarının kurulduğu günden bu yana bu doğrultuda ilerlediğine işaret eden Özeralp, “Günümüz itibariyle 76 üye çocuğu olan Vakıf, sevkin kapsamadığı veya devlet hastanelerinde yer almayan sağlık hizmetlerinde çocukların tedavilerinin aksamaması ve hızlı neticeye varılabilmesi için dıştan alınan hizmetleri karşılamaktadır” ifadelerine yer verdi.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR BÜYÜK BÜTÇELER GEREKTİRİYOR

Hastaların tedavi edilebilmesi ve tedavi için gerekli ekipman tedarikinin devletin sorumluluğunda olduğuna vurgu yapan Özeralp, sivil toplum örgütü olarak vakfın, zaman zaman karşı karşıya kalınan ilaç eksikliklerinde, çocukların tedavilerinin aksamaması adına, vakfın bütçesi ile ilaç teminini sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Ancak, pandemi ile birlikte son iki yılda, çok sık ilaç eksiklikleri ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Özeralp, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların maalesef büyük bütçeler gerektirdiğine dikkat çekti.

İLAÇ TEMİNİ KONUSUNA DEVLET TARAFINDAN İVEDİLİKLE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREK

Özeralp konuşmasını şöyle noktaladı:

“Bu bağlamda ilaç temininin asli sorumluluğumuz olmamasına rağmen, bu durumun vakfımızın halktan gelen bağışlarla oluşan bütçesi için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulamak isteriz.

İlaç eksikliğinin hasta ve hasta yakınlarında yarattığı psikolojik travma da göz önünde bulundurularak, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı olarak kanser sürecinden geçen çocuklarımızı yaşatabilmek adına tedavilerinde kullanılan ilaçların temini konusuna devlet tarafından ivedilikle çözüm bulunmasını tekrardan sizler aracılığıyla talep ederiz.”

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın- Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)