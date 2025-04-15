“Her türlü provokasyonu yapan yetkiliyi neden hala hükümette tutuyorsunuz?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu’nun “Halka Rağmen Siyaset Buraya Kadar” konulu güncel konuşma yaptı.

“Suni turban, başörtüsü krizini yaratıldığından beri ne olduğunun farkında mısınız? Sterlinin 50.50 TL olduğunu farkında mısınız?” ifadelerini kullanan Özuslu, kurlardaki artışlara bakılıp bakılmadığını sorarak, insanların bu memlekette nasıl yaşayacağının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Mecliste kumarhane yasasının hızlıca tamamlanıp, yürürlüğe girmesi konusundan yapılan çalışmanın herkes tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Özuslu, bir taraftan türban, bir tarafta kumar meselesinin çalışılmasını eleştirdi.

Türkiye'den milli sporcuların geçen hafta Limasol'da yapılan müsabakalara katılarak başarı elde ettiğine işaret eden Özuslu, “Bizim sporcularımız boynunu bükerek gene baktı” dedi.

Memleketin açık hava hapishanesine çevrildiğini savunarak, son zamanlarda bazı kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’ne, bazı müteahhit ve avukatların da AB’ye giremediğini söyleyen Özuslu, bazı vatandaşların Rusya ve Dubai’ye de gidememesinin Cumhurbaşkanı seçimlerden sonra yaşandığına dikkati çekti.

Limasol Limanı'na Kuşadası’ndan sürekli turist gemisi gidip geldiğini dile getiren Özuslu, turizmin bittiği ülkede kumar turizmini daha da yukarıya çekecek çalışmalar yapılmasını eleştirdi. Özuslu, ülkede turizmin nasıl planlandığını sordu.





Sami Özuslu, “Biz geliyoruz. Kapı da açacağız. Toplumu geren başörtüsü tüzüğünü de geri alacağız. Toplumun fabrika ayarlarıyla oynayanlara geçit vermeyeceğiz. Gerçekten yeter artık.” dedi.

Bu toplumun nereye gittiği konusunda hükümetin haberi olup olmadığını soran Özuslu, 28 Nisan’a kadar ya disiplin tüzüğünün çekileceğini, ya da hükümetin gideceğini savundu.

Özuslu, topluma her türlü hakaretin yapılmasının sorumlusunun UBP olduğunu iddia ederek, hükümet yetkililerinin her türlü provokasyonu yapan bir kişiyi halen neden hükümette tuttuklarını sordu.

Geçen hafta yapılan eylemin bir kırılma noktası olduğunu söyleyen Özuslu, toplumun her görüşten her kesimden insanı toplayan böyle bir eylemin uzun zamandır görülmediğini belirtti.