"Her türlü baskı, tehdit ve saldırılara karşı tek vücut olacağız"
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, öğretmenlerin tüzük değişikliği konusunda verdiği mücadeleye destek belirtti.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, öğretmenlerin tüzük değişikliği konusunda verdiği mücadeleye destek belirtti.
Yazılı bir açıklama yapan Tuğcu, "KTOEÖS ve KTÖS’ ün disiplin tüzüğü değişikliği ile başlayan süreçte vermekte olduğu mücadeleye tam desteğini yineler,Öğretmenlerimiz özelinde toplumun aydınlık yüzüne yöneltilen her türlü baskı, tehdit ve saldırı karşısında tek vücut olacağımızı açıkça ifade
ederiz" ifadelerine yer verdi.
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Etiketler : el-sen, Ahmet Tuğcu