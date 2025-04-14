"Her Şeyi Bilen Kitap" çocuk oyunu ilk gösterimini gerçekleştirdi

Ufuk Aydoğan'ın yazıp yönettiği, Melis Girgen ve Arda Aygün'ün rollerini paylaştığı ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ çocuk oyunu, 12 Nisan akşamı minik seyirciler ile buluştu. Oyunun sonunda Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mete Ünal Girgen; ‘Herşeyi bilen kitap’ şarkısını seslendiren 23 Nisan İlkokulu öğrencilerinden Meserret Hirasayar, Filiz Akçadır ve Yamaç Aydoğan'a teşekkür belgesi ve kitap hediye etti. Yoğun seyirci katılımı ile ilk perdesini açan oyun, 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden sahnelenecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 14:00’te sahnelenecek olan oyunun biletleri 200 TL olup www.kibrisbiletcim.com adresinden veya oyun günü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden alınabilecek. Ayrıca bilgi için 0533 821 21 44’nolu telefona başvurulabilecek.

Dekor tasarım ve uygulaması Cem Taşlıovalı'ya, ışık uygulaması Boysan Kuru'ya, Sahne Amirliği ise Ada Cem Dönmez’e ait olan oyunun konusu şu şekilde;

“Ormanın derinliklerinde, Aslan ve Ayı'nın en sevdiği armut ağacı gizemli bir şekilde kaybolur. Bu tuhaf olayı çözmek için iki yakın arkadaş, ‘Her Şeyi Bilen Kitap’ın rehberliğinde heyecan dolu bir maceraya atılırlar. Kitabın verdiği ipuçlarını takip ederek ormanın sırlarını aralayan Aslan ve Ayı; aynı zamanda dostluğun, cesaretin ve bilginin gücünün önemini de keşfederler. Bu macera, onları hem doğanın gizemleriyle yüzleştirir hem de kitapların hayatımızdaki aydınlatıcı rolünü gözler önüne serer.