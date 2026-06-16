"Her seferinde bir binayı havaya uçurmak zorunda değilsiniz"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "harika" bir ilişkisi olduğunu, fakat İsrail'in Lübnan konusunda "daha sorumlu davranması gerektiğini" söyledi.

Fransa'daki G7 zirvesinde konuşan ABD Başkanı "İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırıdan hoşlanmadını" belirtirken, İsrail yerine Suriye'nin Hizbullah ile ilgilenmesini" önerdi.

Trump "Açıkçası daha iyi bir iş çıkarttıklarını düşünüyorum" diye ekledi.

Trump "Bir kişinin peşine her düştüğünüzde bir apartmanı havaya uçurmak zorunda değilsiniz. Bu insanların hepsi Hizbullah'tan değil" dedi.

Netanyahu, ABD-İran anlaşmasıyla ilgili ilk açıklamasında, İsrail'i "tamamen yok edilmekten" kurtardıklarını ancak "mücadelenin bitmediğini" söylemişti.

15 Haziran'da akşam saatlerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı İsrail'i korumak için "gerekli olduğu sürece güvenlik bölgesinde kalacaklarını" ifade etmişti.

"İsrail her zamankinden daha güçlü ve İran'ın kötülük ekseni her zamankinden daha zayıf" diye eklemişti.