YENİDÜZEN

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay YENİDÜZEN Gazetesi'ni ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ile bir araya geldi.

YENİDÜZEN'in yayınlarından övgü ile söz eden Uluçay, Gazimağusa Belediyesi'nin icraatlarını anlattı, mali yönden atılan adımlardan bahsetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediyeyi 180 milyon TL borçla devir aldıklarını, bu borcu 110 milyon TL’ye indirdiklerini söyledi.

“Sosyal yatırımlar yapılmaya başlandı”

Süleyman Uluçay, çalışanların sigorta yatırımlarını geçen ay günü gününe ödeyebilmeye başladıklarını ifade etti. Sigorta yatırımlarının yapılmaması nedeniyle Belediye çalışanlarının ve ailelerinin hastaneye gittikleri zaman ücretsiz tedavi olamadıklarını kaydeden Uluçay, şimdi bu sorunu da çözdüklerini ve çalışanların sigortalı haklarından yararlanabildiklerini belirtti. Yine, İhtiyat Sandığı ödemelerini de yılbaşına kadar tamamlamayı kendilerine hedef koyduklarını anlatan Uluçay, bunu da başarıp, çalışanlarının haklarını tamamlayacaklarını ifade etti. Sosyal Sigorta’ya ödenen rakamın 2 yıllık olarak hesaplandığını ve 12 Milyon TL olduğunu kaydeden Uluçay çalışanların mağduriyetini gidermek için çalıştıklarına vurgu yaptı.

“Artık mali olarak her kuruşun hesabı sorulacak”

Geçmişte mali sorunlar ve krizlerle anılan belediyeyi yöneten Uluçay “Artık mali olarak her kuruşun hesabı sorulacak” diye konuştu.

Belediyede bir “iç denetim birimi” oluşturduklarını da açıklayan Uluçay, bu konuda bir tüzük hazırlayarak birimin yasal olarak yetkilendirildiğini söyledi. Uluçay “Bir takım hesabı verilemez işler yapıldığını gördük, buna izin vermeyeceğiz” diyerek birimin belediye başkanını da denetleyeceğini belirtti. Hesap verebilen bir belediye yönetme yolunda ilerlediklerine işaret eden Uluçay, mali denetimin öneminin altını çizdi.

“Sayıştay soruşturmasını takip ediyoruz”

Geçmiş dönemde atılan adımlarla ilgili Sayıştay denetimini takip ettiklerini sözlerine ekleyen Uluçay gerektiği noktada belediye yönetimini de adım atacağını, soruşturma açacağını anlattı, “Mahkeme kararına kadar kimseyi suçlu ilan etmedik, etmeyeceğiz ancak elbette yapanın yanına kalmayacak” dedi.

Yatırımlar için düzenli görüşmeler…

Türkiye Büyükelçiliği, AB ve UNDP ile görüşmelerinin sürdüğüne dikkati çeken Uluçay alt yapı anlamında atılacak adımların masada olduğunu dile getirdi.

Kentte su sorunu olan bölgelere belediyenin iç bütçesi ile su götürmeye başladıklarını anlatan Uluçay, en büyük sorunun kanalizasyon çalışmaları olduğunu söyledi, 2024 başı itibarıyla bu çalışmaları tamamlama hedefinde olduklarının altını çizdi.

Arıtma suyu ile tarım başladı

Arıtma tesisinden çıkan suyun hayvan yemi olarak kullanılacak mısır üretiminde kullanılmaya başladığını ifade eden Uluçay “1 buçuk aydır arıtmadan çıkan su göle verilmiyor, tarımsal üretimde kullanılıyor” dedi.

Uzun süredir kapalı olan tarihi eserlerin açılması için temasları olduğunu kaydeden Uluçay, ayrıca güneydeki Derinya ve Maraş belediyeleri ile de iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

“Herkesi kucaklayan bir belediyeyiz” diyen Uluçay kentin her bir değerine önem verdiklerinin altını çizdi.

Festival yine başlayacak

Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nin tüm Kıbrıs’ta olumlu hatıraları olan bir festival olduğuna dikkat çeken Uluçay, son yıllarda bu festivalin lider festival olma unvanından geriye düştüğünü ancak önümüzdeki yıl liderliği yeniden almak için çalışmalara şimdiden başladıklarını açıkladı. Başkan, festivale ilişkin hedefin 2024 yazı olduğuna işaret etti.

“Birlik berberlik ve dayanışma” ile yönetim

Mağusa'da “saygı ve karşıdakini dinleme” hedefi ile “birlik berberlik ve dayanışma” ruhu ile bir örnek yönetim oluşturma hedefinde olduklarını anlatan Başkan Uluçay, kenti yönetirken her kesimin görüşlerinin kıymetli olduğuna vurgu yaptı.