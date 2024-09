"Her insan, sınırları olmadan, özgürce yaşama hakkına sahiptir"

Tartışmalarla anılan "Famagusta"nın yönetmeni ve başrolü Andreas Georgiou, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birbirini sevmesini öğretmeyi amaçlayan bir dizi olduğunu söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden 3 dilde açıklama yapan Georgiou, "Her insan özgürce yaşama ve özgürce sevme hakkına sahiptir…sınırlar ve kısıtlamalar olmaksızın! Özgürce!" dedi.

Georgiou, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Στέλια, Ίσλα και Αντριάνα!

Οι δύο ανιψιές μου, η Στέλια και η Αντριάνα, και η κόρη της παιδικής μου φίλης, Ίσλα, είναι όλες Κύπριες! Η Isla είναι Τουρκοκύπρια και οι ανιψιές μου Ελληνοκύπριες. Τις μεγαλώνουμε και τις μαθαίνουμε να αγαπούν η μια την άλλη. Αυτό είναι και το μήνυμα της σειράς Famagusta, που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που αγαπούν την ανθρωπότητα. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει και να αγαπά ελεύθερα… χωρίς σύνορα και περιορισμούς! Ελεύθερα!

Stelia, İsla ve Antriana!

Kuzenlerim Stelia ve Antriana ve çocukluk arkadaşımın kızı İsla, hepsi de Kıbrıslı. İsla Kıbrıslı Türk ve kuzenlerim de Kıbrıslı Rum. Onları birlikte büyütürken, onlara birbirlerini sevmelerini öğretiyoruz. İnsanlığı seven insanlar tarafından oluşturulun Famagusta dizisinin mesajı da budur. Her insan özgürce yaşama ve özgürce sevme hakkına sahiptir…sınırlar ve kısıtlamalar olmaksızın! Özgürce!

Stelia, Isla, and Adriana!

My two nieces, Stelia and Adriana, and my childhood friend’s daughter, Isla, are all Cypriot! Isla is Turkish Cypriot, and my nieces are Greek Cypriot. We raise them and teach them to love each other. This is the message of the Famagusta series, created by people who cherish humanity. Every human being has the right to live and love freely… without borders and restrictions! Free!