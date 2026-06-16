Emekli Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, yerel seçimlerle milletvekilliği seçimlerinin aynı gün yapılmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek, hükümete bu konuda karar almadan önce tüm olası sonuçları değerlendirme çağrısında bulundu.

Dizdarlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 5 yılda bir, yerel kuruluş organları genel seçimlerinin ise 4 yılda bir yapıldığını hatırlattı. Son günlerde bazı siyasilerin 6 Aralık 2026’da yapılacak yerel seçimlerle milletvekilliği seçimlerinin birlikte gerçekleştirilmesini önerdiğine dikkat çeken Dizdarlı, seçim süreçlerinin yürütülmesinden seçim kurullarının sorumlu olduğunu kaydetti.

Son milletvekilliği seçimlerinde uygulanan çarşaf liste yönteminin seçmen açısından oy kullanmayı zorlaştırdığını ifade eden Dizdarlı, oy pusulalarının büyüklüğü nedeniyle oy verme süresinin uzadığını, geçersiz oy sayısının arttığını ve sandık kurullarının oy sayımında ciddi güçlük yaşadığını belirtti.

Bu durumun hem seçmenlerin hata yapma ihtimalini artırdığını hem de sandık kurullarının sayım sürecini uzattığını kaydeden Dizdarlı, çok sayıda oyun geçersiz sayılması nedeniyle seçmen iradesinin sandığa tam olarak yansımadığını, sonuçların açıklanmasının da geciktiğini ifade etti.

Yıllarca İlçe Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde görev yaptığını anımsatan Dizdarlı, bu süreçlerde yaşanan sorunları yakından gözlemlediğini belirterek, “Her iki seçimi aynı gün yapmak son derece yanlış olacaktır” dedi.

Yüksek Mahkeme’nin teknik altyapısının iki seçimin aynı gün yürütülmesi için yeterli olmadığını belirten Dizdarlı, seçim sonuçlarının açıklanmasının günler sürebileceğini ifade etti. Dizdarlı ayrıca, mevcut sistemle seçim yapılması halinde sandık kurullarında görev alacak personel bulmanın da zorlaşacağını söyledi.

Hükümete çağrıda bulunan Dizdarlı, yerel seçimlerle milletvekilliği seçimlerinin birlikte yapılması konusunda karar verilmeden önce konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ortaya çıkabilecek zorlukların ve olası pişmanlıkların önlenmesi için dikkatli hareket edilmesini istedi.