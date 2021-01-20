“Her iki aşı da güvenlidir, ikisinden birini yaptırın”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı, risk grubunda olmayan kişilere Sinovac aşısı, risk grubunda olan kişiler için Pfizer aşısının yapılması gerektiğini söyledi.

İki aşı ile ilgili de bilgi veren Dr. Emre Vudalı Pjizer aşısının yapılmaması için tek sebebin Pfizer-BioNTech aşısının içindeki herhangi bir bileşenine karşı önceden şiddetli alerjik reaksiyon geliştirmesi olduğunu belirtti. “Şu andaki veriler ile bu görülme sıklığı 100,000 kişide 1'dir. Parasetamol veya penisilin alerjisi olan kişiler uygulayabilir” diyen Vudalı, Sinovac veya Pjizer aşılarının hastalık yapmadığını, güven ile iki aşıdan birinin yapılabileceğini anlattı.

Sosyal medya paylaşımı yapan Vudalı, “Her iki aşı güvenlidir” dedi, aşılarla ilgili bir de tablo paylaştı.

İşte Vudalı’nın paylaşımı:

"Aşılar ile ilgili gelen sorulara istinaden;

Günümüzün bilgisi ile;

Risk grubunda olmayan kişilere Sinovac aşısı (18-59 yaş veya bağışıklık düzeyini bozan ek hastalık olmaması) yapılması. (Sebebi: Risk grubundaki kişiler için veri yayınlanmadı)

Risk grubunda olan kişiler için Pfizer aşısının yapılması (bunun ile ilgili bilimsel veriler mevcut)

Pjizer aşısının yapılmaması için tek sebep Pfizer-BioNTech aşısının içindeki herhangi bir bileşenine (polyethylene glyco, PEG) karşı önceden şiddetli alerjik reaksiyon geliştirmesidir. Şu andaki veriler ile bu görülme sıklığı 100,000 kişide 1'dir. Parasetamol veya penisilin alerjisi olan kişiler uygulayabilir. Sinovac veya Pjizer aşısı herhangi bir şekilde hastalık yapamazlar. Güven ile iki aşıdan birini vurdurabilirsiniz.

Her iki aşı güvenlidir.

Risk grubudaki kişiler: 60 yaş üstü, veya hipertansiyon hastaları, kalp hastaları, tip 1 ve tip 2 diyabet, kronik böbrek hastalığı, kronik akciğer hastalığı , kanser hastaları, obez kişiler vs...

Kendime Sinovac aşısı yaptırdım, risk grubunda olan annem için Pjizer aşısı için başvuru yaptım. asi.covid19.saglik.gov.ct.tr