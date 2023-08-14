Altuğra'dan veda: “Her gün katlanarak artan nüfusa hastaneler yetersiz”
Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, "bakanlığa veda" açıklamasında artan nüfusa ve yetersiz kalan sağlık sistemine dikkat çekti.
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Sağlık Bakanlığı görevinden, Başbakan Ünal Üstel tarafından alınan Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, "bakanlığa veda" açıklamasında artan nüfusa dikkat çekti.
İzlem Gürçağ Altuğra "Her gün için katlanarak artan nüfusumuza yetersiz kalan hastane sayılarını artırmak kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.
Yapılan kabine değişikliğinin ardından Sağlık Bakanlığı görevine UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek getirilmişti.
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