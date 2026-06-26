Her Daim Doğa Dostları fotoğraf etkinliği düzenliyor

Her Daim Doğa Dostları Grubu manzaralarla birlikte çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Yeniboğaziçi Halk Plajı'nda yarın fotoğraf çekim etkinliği düzenliyor.

Her Daim Doğa Dostları Grubu'ndan yapılan duyuruda, halka açık fotoğraf çekim etkinliğinin 06.30'da başlayacağı, toplanma yerinin Yeniboğaziçi Halk Plajı'nın park yeri olduğu ifade edildi.

Etkinlik amacının günün erken saatlerinde oluşan doğal manzaralarla birlikte, çevre kirliliklerini içeren fotoğraflarla yaratılan çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğu kaydedildi.

Etkinlik programında yüzme ve karbon ayak izi düşük kahvaltı da bulunuyor.